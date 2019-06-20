СМИ: Месси попросил руководство «Барселоны» вернуть Неймара

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы в команду вернулся форвард "ПСЖ" Неймар. Аргентинец предпочитает играть в атаке с ним, чем с Антуаном Гризманном из "Атлетико", которого "Барса" хочет заполучить этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар сам попросил руководство "ПСЖ" отпустить его в каталонский клуб, добавив, что в "ПСЖ" он не чувствует себя счастливым.

Неймар защищал цвета "Барсы" с 2013 по 2017 год, после чего был продан в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.