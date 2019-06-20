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СМИ: Месси попросил руководство «Барселоны» вернуть Неймара 

Спорт-Экспресс + ещё 25 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы в команду вернулся форвард "ПСЖ" Неймар. Аргентинец предпочитает играть в атаке с ним, чем с Антуаном Гризманном из "Атлетико", которого "Барса" хочет заполучить этим летом.
Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар сам попросил руководство "ПСЖ" отпустить его в каталонский клуб, добавив, что в "ПСЖ" он не чувствует себя счастливым.
Неймар защищал цвета "Барсы" с 2013 по 2017 год, после чего был продан в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.
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Футбол , Антуан Гризманн , Лионель Месси
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