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«Краснодар» может купить игрока сборной Нидерландов 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Фейеноорда" Тонни Вильена может перейти в "Краснодар", сообщает "Советский спорт"
Руководство клуба готово отпустить 24-летнего игрока за хорошие деньги, когда как главный тренер Яп Стам желает оставить хавбека в команде. По данным AD, сам футболист считает, что ему нужен новый вызов.
На данный момент неизвестна сумма отступных в контракте голландца. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в €14 млн В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за "Фейеноорд". Вильена провел 15 игр за сборную Нидерландов.
Ранее говорилось, что полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года.
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Футбол , Виктор Классон , Советский спорт
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