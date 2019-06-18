«Краснодар» может купить игрока сборной Нидерландов

Полузащитник "Фейеноорда" Тонни Вильена может перейти в "Краснодар", сообщает "Советский спорт"

Руководство клуба готово отпустить 24-летнего игрока за хорошие деньги, когда как главный тренер Яп Стам желает оставить хавбека в команде. По данным AD, сам футболист считает, что ему нужен новый вызов.

На данный момент неизвестна сумма отступных в контракте голландца. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в €14 млн В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за "Фейеноорд". Вильена провел 15 игр за сборную Нидерландов.