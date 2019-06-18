Владелец «Ромы» может подать в суд на Тотти 

Владелец "Ромы" Джеймс Паллотта остался недоволен резкими высказываниями Франческо Тотти в адрес руководства клуба, сообщает "Советский спорт"
По информации Il Messaggero, менеджер рассматривает возможность подать в суд на бывшего игрока римлян, так как считает, что его критика нанесла вред имиджу команды.
Напомним, 17 июня "император" провел пресс-конференцию, на которой объяснил причины своего ухода с должности директора "Ромы".
Так же Тотти допустил критические высказывания в адрес владельцев клуба и консультанта Франко Бальдини, который занимал этот пост в прошлом.
Соглашение Тотти с "Ромой" было рассчитано до лета 2021 года.
Ранее говорилось о том, чтобывший технический директор итальянской "Ромы" Франческо Тотти может продолжить карьеру в "Сампдории" или "Фиорентине"