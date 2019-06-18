Кокорин попросил отправить его с братом в одну колонию

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что данная просьба не противоречит закону. По его словам, сложившаяся практика такова, что братьев даже отправляют не только в одну колонию, но и в один отряд.

Известно, что другой осужденный по делу о драках, футболист Павел Мамаев заявил, что место отбывания наказания ему безразлично.

— В соответствии с законодательством место отбывания наказания не разглашается до прибытия осужденных в колонию. После прибытия на место осужденных учреждение ФСИН уведомляет об этом родственников заключенных, — передает «Известия» слова Ивана Мельникова.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы.