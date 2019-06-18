Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу

«Подготовка началась. Спасибо за тренировку!», — написал футболист «Зенита» в Instagram.

В прошлом сезоне Артём Дзюба вместе с клубом стал чемпионом России. Ожидается, что форвард продолжит свою футбольную карьеру в одном из клубом Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Дзюба и голкипер женской сборной России по футболу посоревновались в исполнении пенальти.