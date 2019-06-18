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Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу 

RT на русском + ещё 7 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба провёл тренировку по смешанным единоборствам и боксу.
«Подготовка началась. Спасибо за тренировку!», — написал футболист «Зенита» в Instagram.
В прошлом сезоне Артём Дзюба вместе с клубом стал чемпионом России. Ожидается, что форвард продолжит свою футбольную карьеру в одном из клубом Английской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Дзюба и голкипер женской сборной России по футболу посоревновались в исполнении пенальти.
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Футбол , Артем Дзюба , Зенит
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