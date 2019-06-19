Могут разлучить: Что известно о колонии Кокорина и Мамаева

«Они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие к (Московской) области», — подчеркнул Мороз.

В ФСИН поясняют, что еженедельно в колониях анализируется количество свободных спальных мест, поэтому решение принимается по времени максимально близко к этапу. При этом Мороз подчеркнул — гарантии, что футболисты будут отбывать наказание в одной колонии, никто не даёт.

«Они будут этапированы, как и все остальные осужденные России, железнодорожным транспортом», — отметил силовик.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил уверенность, что спортсмены отправятся в колонию через несколько недель.