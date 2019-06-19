Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся отправиться в колонии, где буду отбывать наказание. РИА Новости сообщает, что спортсменов повезут на поезде, но куда точно пока не известно.
Об этом заявил начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз. По его словам, в настоящее время сотрудники ФСИН ждут официальных документов из Мосгорсуда, только после этого будет принято решение, где футболисты будут отбывать наказание.
«Они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие к (Московской) области», — подчеркнул Мороз.
В ФСИН поясняют, что еженедельно в колониях анализируется количество свободных спальных мест, поэтому решение принимается по времени максимально близко к этапу. При этом Мороз подчеркнул — гарантии, что футболисты будут отбывать наказание в одной колонии, никто не даёт.
«Они будут этапированы, как и все остальные осужденные России, железнодорожным транспортом», — отметил силовик.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил уверенность, что спортсмены отправятся в колонию через несколько недель.
«По правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается», — пояснил юрист.