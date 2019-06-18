Могут разлучить: в какую тюрьму отправят Кокорина и Мамаева

Футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева , осужденных по делу о драках в центре Москвы, отправят по этапу на поезде в ближайшую колонию. Пока нет информации, в какую именно тюрьму определят спортсменов, а также нельзя сказать, будут ли они отбывать наказание в одном месте.

«Мы ждем получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию», — приводит слова Мороза агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Мороз добавил, что пока нельзя сказать, будут ли спортсмены и их сообщники отбывать наказание в одном месте. Сама колония, впрочем, тоже пока не определена. Это станет известно после того, как будут получены официальные документы о вступлении приговора в силу.

«Они будут этапированы, как и все остальные осужденные России, железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, и по количеству мест собираются осужденные и железнодорожным транспортом они отправляются», — добавил Мороз.

Напомним, что Кокорин, Мамаев, а также младший брат форварда «Зенита» Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий 8 мая были осуждены Пресненским районным судом Москвы к наказанию по делу о драках в центре Москвы, в ходе которых компания спортсменов избила чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина , а также водители водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука . Братья Кокорины получили по одному году и шести месяцам колонии каждому, а Мамаева и детского тренера Протасовицкого пригвоорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.

13 июня суд Мосгорсуд отменил приговор и вынес новый, при этом сроки наказания остались теми же. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд пересчитал сроки содержания под стражей фигурантам из расчета день за полтора с 10 октября, когда они были арестованы. Таким образом, осужденным осталось отбывать наказание еще полгода. Игорь Бушманов , адвокат Мамаева, считает, что этапирование произойдет через несколько недель.

«Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается»,

— приводит слова юриста «СЭ».

Из-за решения суда, которое Мамаев назвал «шоу для прессы», у хавбека «Краснодара» проблемы с клубом. Руководство «быков» не изменило свое решение по контракту футболисту, намереваясь его разорвать. Из-за нахождения Мамаев в тюрьме это сделать невозможно, поэтому «Краснодар», скорее всего, просто не будет продлевать с ним соглашение. При этом клуб до сих пор изучает возможность досрочного расторжения контракта. Об этом сообщил председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов.

«Краснодар» не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Приговор уже вступил в силу, поэтому мы как раз заняты тем, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба», — цитирует Березова Sport24.

Представители Мамаева считают это предательством.