ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Алжира

Московский ЦСКА в текущее трансферное окно может подписать контракт с нападающим сборной Алжира и футбольного клуба "Параду" Закарией Найджи. Представители столичных армейцев уже предложил клубу алжирского форварда два миллиона евро.

Таким образом, представители ЦСКА показали готовность приобретения Найджи, потому что рыночная стоимость игрока составляет один миллион евро, сообщает Чемпионат.Com. Футболист является лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, в 33 матчах забив 21 гол. Также в его активе семь результативных передач.

Кроме того, также Найджи выступает и за сборную Алжира. Он является недавним дебютантом национальной страны по футболу — 22 марта 2019 года он провел свой первый матч за Алжир. Это произошло в квалификационном матче Кубка африканских наций против Гамбии (1:1). Пока на его счету голов за Алжир нет.