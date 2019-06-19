Моуриньо хочет возглавит сборную

Португальский специалист заявил, что хочет возглавить сборную.

"В данный момент я размышляю о о чемпионате мира и чемпионате Европы. Если честно, желание испытать такое приключение давно сидит во мне. Я вижу себя скорее в сборной, нежели в новом клубе. Подходит ли мне сборная Португалии? Необязательно", — приводит слова 56-летнего тренера Goal.

Моуриньо не занимает пост главного тренера клубов с декабря 2018 года.

Ранее бывший игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал о притеснениях со стороны Моуриньо.