Моуриньо хочет возглавит сборную 

Экс-глава мадридского "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозэ Моуриньо поделился своими мечтами, сообщает "Советский спорт".
Португальский специалист заявил, что хочет возглавить сборную.
"В данный момент я размышляю о о чемпионате мира и чемпионате Европы. Если честно, желание испытать такое приключение давно сидит во мне. Я вижу себя скорее в сборной, нежели в новом клубе. Подходит ли мне сборная Португалии? Необязательно", — приводит слова 56-летнего тренера Goal.
Моуриньо не занимает пост главного тренера клубов с декабря 2018 года.
Ранее бывший игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал о притеснениях со стороны Моуриньо.