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Пропало орудие преступления из дела Кокорина 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В полиции начали поиски стула, фигурировавшего в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает Telegram-канал Mash, во время следственных действий стул переносили из кабинета в кабинет и потеряли.
По данным канала, суд счел стул орудием преступления, которое подлежит уничтожению. Из-за решения суда полицейским пришлось начать поиски. Ищут стул с помощью фотографии.
В прошлом году в интернете появились видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы.
Один из потерпевших по делу — чиновник Минпромторга Денис Пак — получил удар стулом. Позже на портале «Авито» заметили объявление о продаже «стула вседозволенности», якобы того самого, с которым Кокорин напал на чиновника в московском кафе. Предмет мебели продавец оценил в 50 тысяч рублей.
Настоящий стул проходил по делу вещдоком, однако автор объявления заявил «Московскому комсомольцу», что выкупил стул у полицейских. Продавец стула якобы является сотрудником кафе, в котором произошла драка.
Комментарии2
Футбол , Павел Мамаев , Денис Пак , Александр Кокорин , Минпромторг , ФСИН , Московский комсомолец
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