Пропало орудие преступления из дела Кокорина

В полиции начали поиски стула, фигурировавшего в деле футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева . Как сообщает Telegram-канал Mash, во время следственных действий стул переносили из кабинета в кабинет и потеряли.

По данным канала, суд счел стул орудием преступления, которое подлежит уничтожению. Из-за решения суда полицейским пришлось начать поиски. Ищут стул с помощью фотографии.

В прошлом году в интернете появились видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы.

Один из потерпевших по делу — чиновник Минпромторга Денис Пак — получил удар стулом. Позже на портале «Авито» заметили объявление о продаже «стула вседозволенности», якобы того самого, с которым Кокорин напал на чиновника в московском кафе. Предмет мебели продавец оценил в 50 тысяч рублей.