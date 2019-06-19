Пропало орудие преступления из дела Кокорина 

В полиции начали поиски стула, фигурировавшего в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает Telegram-канал Mash, во время следственных действий стул переносили из кабинета в кабинет и потеряли.
По данным канала, суд счел стул орудием преступления, которое подлежит уничтожению. Из-за решения суда полицейским пришлось начать поиски. Ищут стул с помощью фотографии.
В прошлом году в интернете появились видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы.
Один из потерпевших по делу — чиновник Минпромторга Денис Пак — получил удар стулом. Позже на портале «Авито» заметили объявление о продаже «стула вседозволенности», якобы того самого, с которым Кокорин напал на чиновника в московском кафе. Предмет мебели продавец оценил в 50 тысяч рублей.
Настоящий стул проходил по делу вещдоком, однако автор объявления заявил «Московскому комсомольцу», что выкупил стул у полицейских. Продавец стула якобы является сотрудником кафе, в котором произошла драка.