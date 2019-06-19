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СМИ: пропал стул, которым Кокорин нанёс удар Паку 

RT на русском + ещё 4 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Исчез стул, которым орудовал нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время потасовки в московской кофейне, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.
Как сообщает Telegram-канал Mash, стул, которым Александр Кокорин ударил Дениса Пака во время инцидента в кафе «Кофемания», пропал во время следственных мероприятий. По решению суда, предмет мебели был признан орудием преступление я подлежал уничтожению.
8 мая Пресненский районный суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в серии потасовок в центре Москвы.
Ранее Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию.
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Футбол , Денис Пак , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , ФСИН
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