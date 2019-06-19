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Мишель Платини рассказал о допросах 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-глава Союза европейского футбола (УЕФА) Мишель Платини рассказал о допросе, сообщает "Советский спорт".
Бывшего президента организации задержали 18 июня в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа для дачи показаний по делу о коррупции при определении места проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.
Сообщается, что представители органов правопорядка решили прибегнуть к таким мерам, чтобы участники слушания не смогли договориться.
"Несмотря на то, что я приехал на допрос в качестве свидетеля, меня взяли под стражу. Конечно, мне было неприятно. К тому же, все очень долго длилось. Вопросов много было. Меня спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, "ПСЖ", ФИФА. Я сохранял спокойствие, потому что не имею отношения ни к каким аферам", — заявил 63-летний француз.
Платини был отстранен от футбольной деятельности в 2015 году. Тогда его уличили в незаконном получении 2 миллионов швейцарских франков от, на тот момент главы Международной федерации футбола (ФИФА), Зеппа Блаттера.
Ранее сообщалось, что Платини освободили из-под стражи.
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