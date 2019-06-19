«Позор предателю»: украинца затравили за переход в московский клуб 

Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтёр» Иван Ордец подписал контракт с «Динамо». Об этом сегодня объявил московский футбольный клуб.
«Футбольный клуб «Динамо-Москва» информирует о подписании контракта с центральным защитником донецкого «Шахтёра» Иваном Ордецом. Соглашение Ордеца с нашим клубом рассчитано на три года», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Очередным новичком @FCDM_official стал центральный защитник Иван Ордец. Соглашение 26-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на три года. ⚪️🔵 Добро пожаловать, Иван!👏💪
📜Подробнее на нашем офсайте: https://t.co/YgGBLKV4dW#ДинамоДома #fcdm #твоякоманДа pic.twitter.com/KKZ3c0IeQZ— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 19 июня 2019 г.
В свою очередь Иван Ордец попрощался сегодня в своем Instagram с болельщиками и украинским клубом.
«Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом — футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! (…) Я хочу выразить благодарность президенту клуба!» — написал он. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Футболист также выразил благодарность украинским болельщикам.
При этом подписчики в комментариях к записи крайне негативно восприняли переход футболиста в московский клуб, назвав его «предателем».
«Деньги дороже, чем честь!» — упрекнул футболиста jmeks_ua.
«Позор предатель. (…) Очень большую ошибку совершиш болелы не простят», — уверена yana.dem7.