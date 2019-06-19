«Позор предателю»: украинца затравили за переход в московский клуб

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» информирует о подписании контракта с центральным защитником донецкого «Шахтёра» Иваном Ордецом. Соглашение Ордеца с нашим клубом рассчитано на три года», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В свою очередь Иван Ордец попрощался сегодня в своем Instagram с болельщиками и украинским клубом.

«Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом — футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! (…) Я хочу выразить благодарность президенту клуба!» — написал он. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Футболист также выразил благодарность украинским болельщикам.

При этом подписчики в комментариях к записи крайне негативно восприняли переход футболиста в московский клуб, назвав его «предателем».

«Деньги дороже, чем честь!» — упрекнул футболиста jmeks_ua.