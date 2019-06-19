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«Позор предателю»: украинца затравили за переход в московский клуб 

Рамблер + ещё 21 24 минуты назад
Фото: ФК "Динамо"
Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтёр» Иван Ордец подписал контракт с «Динамо». Об этом сегодня объявил московский футбольный клуб.
«Футбольный клуб «Динамо-Москва» информирует о подписании контракта с центральным защитником донецкого «Шахтёра» Иваном Ордецом. Соглашение Ордеца с нашим клубом рассчитано на три года», — говорится в сообщении на сайте клуба.
В свою очередь Иван Ордец попрощался сегодня в своем Instagram с болельщиками и украинским клубом.
«Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом — футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! (…) Я хочу выразить благодарность президенту клуба!» — написал он. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Футболист также выразил благодарность украинским болельщикам.
При этом подписчики в комментариях к записи крайне негативно восприняли переход футболиста в московский клуб, назвав его «предателем».
«Деньги дороже, чем честь!» — упрекнул футболиста jmeks_ua.
«Позор предатель. (…) Очень большую ошибку совершиш болелы не простят», — уверена yana.dem7.
Комментарии
Футбол , Иван Ордец , Динамо
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