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СМИ: Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©spartak.com
Защитник Дмитрий Комбаров расторг контракт с московским футбольным клубом «Спартак» вслед за хавбеком Денисом Глушаковым.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Соглашение с футболистом изначально было рассчитано до июня 2020-го года.
По информации издания, днём игрок должен попрощаться с командой. Отмечается, что главным претендентом на Комбарова являются самарские «Крылья Советов».
Комбаров выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он провёл в составе московского коллектива 274 матча и забил 27 мячей.
Ранее «Спартак» посвятил видео покинувшему клуб Глушакову.
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Футбол , Денис Глушаков , Дмитрий Комбаров , Спартак
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