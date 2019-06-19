СМИ: Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение с футболистом изначально было рассчитано до июня 2020-го года.

По информации издания, днём игрок должен попрощаться с командой. Отмечается, что главным претендентом на Комбарова являются самарские «Крылья Советов».

Комбаров выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он провёл в составе московского коллектива 274 матча и забил 27 мячей.

Ранее «Спартак» посвятил видео покинувшему клуб Глушакову.