Вслед за Глушаковым: «Спартак» покинул еще один футболист

По данным издания, Комбаров расторг договор со «Спартаком» утром 19 июня. Отмечается, что контракт спортсмена с клубом истекал в 2020 году. Автор сообщения предполагает, что наибольшие шансы у Комбарова в результате оказаться в составе самарских «Крыльев советов».

Ранее стало известно, что «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Бывший капитан команды прокомментировал решение на своей странице в Instagram. Спортсмен заявил, что с его стороны решение было вынужденным.

«Я ухожу ради «Спартака», я понимаю, что это всё не утихнет и для меня важнее «Спартак», чем то, что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол», — заявил Глушаков.

При этом футболист отметил, что не теряет надежд однажды вернуться в команду.