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Вслед за Глушаковым: «Спартак» покинул еще один футболист 

Рамблер 1 час назад
Фото: ©spartak.com
Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров расторг контракт с клубом, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее команду покинул экс-капитан Денис Глушаков.
По данным издания, Комбаров расторг договор со «Спартаком» утром 19 июня. Отмечается, что контракт спортсмена с клубом истекал в 2020 году. Автор сообщения предполагает, что наибольшие шансы у Комбарова в результате оказаться в составе самарских «Крыльев советов».
Ранее стало известно, что «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Бывший капитан команды прокомментировал решение на своей странице в Instagram. Спортсмен заявил, что с его стороны решение было вынужденным.
«Я ухожу ради «Спартака», я понимаю, что это всё не утихнет и для меня важнее «Спартак», чем то, что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол», — заявил Глушаков.
При этом футболист отметил, что не теряет надежд однажды вернуться в команду.
Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Дмитрий Комбаров , Спартак
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