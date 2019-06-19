Мостовой отреагировал на уход Глушакова из «Спартака»

У него такой опыт, что он ещё может спокойно играть во многих клубах. Если всё нормально, в нашем чемпионате можно играть до 40 лет, Глушаков, конечно, не исключение, — цитирует Мостового ТАСС.

19 июня «красно-белые» расторгли соглашение с хавбеком по обоюдному решению.

Всего за «Спартак» Глушаков провёл 173 матча и забил 23 гола.

Ранее News.ru писал, что Глушаков высказался о недоброжелателях и будущем в «Спартаке».