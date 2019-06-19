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Мостовой отреагировал на уход Глушакова из «Спартака» 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал уход Дениса Глушакова из состава «красно-белых».
У него такой опыт, что он ещё может спокойно играть во многих клубах. Если всё нормально, в нашем чемпионате можно играть до 40 лет, Глушаков, конечно, не исключение, — цитирует Мостового ТАСС.
19 июня «красно-белые» расторгли соглашение с хавбеком по обоюдному решению.
Всего за «Спартак» Глушаков провёл 173 матча и забил 23 гола.
Ранее News.ru писал, что Глушаков высказался о недоброжелателях и будущем в «Спартаке».
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Футбол , Денис Глушаков , Александр Мостовой , Спартак , ИТАР-ТАСС
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