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Обвинившая Неймара в изнасиловании модель осталась без улик 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Модель Нажила Триндади, обвинившая в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба ПСЖ Неймара, заявила о потере улик по делу. Об этом сообщает L’Équipe.
По информации издания, полиция Сан-Паулу запросила у модели мобильный телефон, на котором осталась переписка с Неймаром. Триндади заявила, что телефон был потерян. Адвокат женщины Косме Араужо отметил, что телефон может находиться у ее бывшего представителя — Данило Гарсии де Андраде. Триндади якобы оставила его в машине де Андраде.
8 июня Триндади сообщила о краже планшета, в котором содержалось видео, якобы доказывающее вину Неймара. Тогда же она заявила о коррумпированности полиции. После этого де Андраде, которого модель обвинила в краже, отказался от работы с ней.
Об обвинении в адрес Неймара стало известно 2 июня. Триндади обратилась в полицию, указав, что футболист изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.
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