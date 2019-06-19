«Ухожу ради „Спартака“»: Глушаков обратился к фанатам 

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в Instagram прокомментировал информацию о своём уходе из команды. Футболист выразил надежду, что когда-нибудь сможет вернуться в стан красно-белых.
Ранее стало известно, что «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.
В записи, опубликованной в Instagram, футболист отметил, что с его стороны решение было вынужденным.
«Я ухожу ради «Спартака», я понимаю, что это всё не утихнет и для меня важнее «Спартак», чем то, что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол», — заявил Глушаков.
При этом спортсмен отметил, что не теряет надежд однажды вернуться в команду.
«Моя мечта обратно вернуться в «Спартак».. в качестве менеджера, тренера, не знаю кого.. может и игроком ещё вернусь», — отметил футболист.
Ранее фанаты «Спартака» из объединения «Ультра Север» обвинили капитана «красно-белых» в том что, он предал клуб, цвета, и потребовали исключить его из команды. Болельщики в группе объединения в ВК пояснили, что Глушаков предал всех «кто душой переживает за команду», поскольку капитан неоднократно подговаривал команду намеренно проигрывать матчи, а также позволял себе публично критиковать действия тренера, что по неписаным правилам сообщества запрещено.