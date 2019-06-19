Адвокат А. Кокорина заявила о снижении своего гонорара из-за отсутствия возможности повлиять на ситуацию

Александра Кокорина Адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Татьяна Стукалова заявила, что размер ее гонорара за осуществление защиты не превышал размер обычных вознаграждений в ее юридической практике и даже был уменьшен, так как защита заведомо не могла кардинально повлиять на исход дела. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва». «По данному делу размер гонораров за осуществление защиты не превышал размер обычных вознаграждений в практике моей юридической консультации и даже был уменьшен в связи с тем, что защита заведомо не могла кардинально повлиять на исход дела, о чем было сообщено заказчику», — рассказала Т. Стукалова. Она отметила, что ранее неоднократно обращала внимание общества на «предрешенность наказания в виде реального лишения свободы». «Заинтересованные лица регулярно высказывают оскорбления в адрес защиты и осужденных, не совместимые с их реальным обликом, создавая некий негативный шлейф в поддержку обвинительного уклона. Как можно, не зная человека, высказывать оскорбления, причем в анонимной форме, проявляя трусость и подлость. Пожелаю авторам оскорблений за всю свою ничтожную жизнь хотя бы раз оказать какую-либо помощь больным и нуждающимся, что регулярно делал А. Кокорин», — добавила адвокат. Пресненский суд 8 мая приговорил А. Кокорина и его брата Кирилла Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» П. Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого. Согласно приговору, осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима Мосгорсуд это приговор отменил и вынес новый, не изменяя сроков наказания. В октябре 2018 г. А. Кокорин и П. Мамаев, находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями — главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По итогу конфликта медики диагностировали у Д. Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы «Пекин» избили водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука