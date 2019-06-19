«Спартак» посвятил Глушакову видеоклип

В сентябре возглавлявший тогда "Спартак" Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера оба игрока вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков "Фратрия" выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее "Фратрия" заявила, что Глушаков не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает поддержки фанатов.

Активные болельщики во время матчей скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова и призывали футболиста снять капитанскую повязку и покинуть клуб.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, куда он перешел из московского "Локомотива". В составе "красно-белых" 32-летний полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России.