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«Спартак» посвятил Глушакову видеоклип 

Спорт РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба московского "Спартака" посвятила экс-капитану команды Денису Глушакову видеоклип, который появился в YouTube.
В сентябре возглавлявший тогда "Спартак" Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера оба игрока вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков "Фратрия" выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее "Фратрия" заявила, что Глушаков не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает поддержки фанатов.
Активные болельщики во время матчей скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова и призывали футболиста снять капитанскую повязку и покинуть клуб.
Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, куда он перешел из московского "Локомотива". В составе "красно-белых" 32-летний полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России.
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Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Андрей Ещенко , Спартак
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