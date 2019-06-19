Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".

Специалист возглавил сборную Испании в 2018 году. Под его руководством команда одержала пять побед в семи встречах. Отмечается, что из-за семейных обстоятельствах он не смог присутствовать на матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Мальты (2:0), Фарерских островов (4:1) и Швеции (3:0).