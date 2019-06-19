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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании 

Газета.Ru + ещё 15 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Специалист возглавил сборную Испании в 2018 году. Под его руководством команда одержала пять побед в семи встречах. Отмечается, что из-за семейных обстоятельствах он не смог присутствовать на матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Мальты (2:0), Фарерских островов (4:1) и Швеции (3:0).
Ранее нападающий санкт-петербургского "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России.
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