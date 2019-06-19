Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российским клубам понадобился чемпион мира 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле ведет переговоры с российскими клубами. Об этом сообщает портал Ligainsider.de со ссылкой на газету Bild.
Шюррле, принадлежащий дортмундской «Боруссии», последний сезон провел на правах аренды в лондонском «Фулхэме». Источник пишет, что полузащитник больше не входит в планы немецкого клуба, и потому его представители начали контактировать с клубами из России. Названия претендентов на Шюррле пока неизвестны.
Полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году. Именно с его передачи немцы забили победный гол в финале турнира против Аргентинцы. Также Шюррле известен по выступлениям за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
В России уже играет один из партнеров спортсмена по сборной Германии — защитник Бенедикт Хеведес. Выигравший золото чемпионата мира футболист выступает за «Локомотив» с лета 2018 года.
Последние новости
Порошенко допустил отказ Украины от Крыма Следователи объявили имена причастных к гибели «Боинга» в Донбассе В мире появился третий ультрабогач
Футбол , Бенедикт Хеведес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
«Самая большая задница»: американец в ужасе от России5
Названа цена, которую заплатил ЦСКА за Влашича
Назван вероятный соперник Макгрегора в следующем бою
Адвокат Кокорина раскрыла свой гонорар1
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение