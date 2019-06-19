Российским клубам понадобился чемпион мира

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле ведет переговоры с российскими клубами. Об этом сообщает портал Ligainsider.de со ссылкой на газету Bild.

Шюррле, принадлежащий дортмундской «Боруссии», последний сезон провел на правах аренды в лондонском «Фулхэме». Источник пишет, что полузащитник больше не входит в планы немецкого клуба, и потому его представители начали контактировать с клубами из России. Названия претендентов на Шюррле пока неизвестны.

Полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году. Именно с его передачи немцы забили победный гол в финале турнира против Аргентинцы. Также Шюррле известен по выступлениям за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».