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СМИ: Зинченко подпишет новый пятилетний контракт с «Манчестер Сити» 

ТАСС + ещё 26 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко продлит контракт с клубом на пять лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.
По информации источника, 22-летний футболист подпишет новое соглашение в течение нескольких дней. Отмечается, что Зинченко в следующем сезоне станет основным левым защитником команды. Прошлым летом английский "Вулверхэмптон" предлагал €20,1 млн за Зинченко, однако футболист решил остаться в "Манчестер Сити" и побороться за место в основном составе.
В среду "Манчестер Сити" продлил контракт с защитником Кайлом Уокером на пять лет.
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года и провел один сезон в аренде в голландском ПСВ. В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Вместе с "Манчестер Сити" украинский футболист дважды становился чемпионом Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019), Кубок английской футбольной лиги (2019) и Суперкубок Англии (2018).
В составе сборной Украины Зинченко сыграл 27 матчей и забил два мяча. Он был участником чемпионата Европы — 2016.
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Футбол , Александр Зинченко , Кайл Уокер , Газета.Ru
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