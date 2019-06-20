СМИ: Зинченко подпишет новый пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко продлит контракт с клубом на пять лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, 22-летний футболист подпишет новое соглашение в течение нескольких дней. Отмечается, что Зинченко в следующем сезоне станет основным левым защитником команды. Прошлым летом английский "Вулверхэмптон" предлагал €20,1 млн за Зинченко, однако футболист решил остаться в "Манчестер Сити" и побороться за место в основном составе.

В среду "Манчестер Сити" продлил контракт с защитником Кайлом Уокером на пять лет.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года и провел один сезон в аренде в голландском ПСВ. В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Вместе с "Манчестер Сити" украинский футболист дважды становился чемпионом Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019), Кубок английской футбольной лиги (2019) и Суперкубок Англии (2018).

В составе сборной Украины Зинченко сыграл 27 матчей и забил два мяча. Он был участником чемпионата Европы — 2016.