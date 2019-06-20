Черчесов не стал раскрывать свой вопрос к Путину

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался рассказывать заранее свой вопрос к президенту страны Владимир Путину, сообщает "Советский спорт".

20 июня в 12:00 началась "Прямая линия" с Путиным. В рамках программы президент России отвечает на вопросы и обращения жителей страны.

В студии, где проходит "Прямая линия" присутствовал наставник российских футболистов. На просьбу ведущих рассказать о том, что хочет тренер спросить у Путина, Черчесов предпочел умолчать.