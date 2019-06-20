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Черчесов не стал раскрывать свой вопрос к Путину 

Газета.Ru + ещё 9 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался рассказывать заранее свой вопрос к президенту страны Владимир Путину, сообщает "Советский спорт".
20 июня в 12:00 началась "Прямая линия" с Путиным. В рамках программы президент России отвечает на вопросы и обращения жителей страны.
В студии, где проходит "Прямая линия" присутствовал наставник российских футболистов. На просьбу ведущих рассказать о том, что хочет тренер спросить у Путина, Черчесов предпочел умолчать.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Николай Комличенко стал отцом.
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