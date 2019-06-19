«Из-за своей дурости»: экс-футболист сборной поразмышлял о причинах бедности россиян

В интервью Sports.ru Булыкин заявил , что причины бедности 20 миллионов россиян в каждом конкретном случае разные.

«У некоторых мошенники отняли все. У некоторых своя семья отняла. Опять же — вы все хотите в кучу, а вы рассматривайте конкретный вопрос, почему он бедный. Или почему бабушка не получает пенсию. Почему у нее украли квартиру, кто украл. Иногда своя семья крадет квартиры у стареньких и выбрасывает их на улицу. Нужно подходить конкретно к каждому случаю», — сказал Булыкин.

Булыкин предположил, что из 20 млн бедных 15 млн могли лишиться всего «из-за своей дурости».

«Кто-то кредиты взял под непонятные проценты, чтобы купить себе поездку в Турцию. А как он будет оплачивать — надо же думать», — посетовал кандидат в депутаты.

По словам Булыкина, чтобы избежать кредитного рабства, нужно «не поехать в Турцию, а поехать на дачу или куда-то заработать денег».