Бывший футболист, а ныне кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Булыкин высказал предположения о причинах бедности в России.
В интервью Sports.ru Булыкин заявил, что причины бедности 20 миллионов россиян в каждом конкретном случае разные.
«У некоторых мошенники отняли все. У некоторых своя семья отняла. Опять же — вы все хотите в кучу, а вы рассматривайте конкретный вопрос, почему он бедный. Или почему бабушка не получает пенсию. Почему у нее украли квартиру, кто украл. Иногда своя семья крадет квартиры у стареньких и выбрасывает их на улицу. Нужно подходить конкретно к каждому случаю», — сказал Булыкин.
Булыкин предположил, что из 20 млн бедных 15 млн могли лишиться всего «из-за своей дурости».
«Кто-то кредиты взял под непонятные проценты, чтобы купить себе поездку в Турцию. А как он будет оплачивать — надо же думать», — посетовал кандидат в депутаты.
По словам Булыкина, чтобы избежать кредитного рабства, нужно «не поехать в Турцию, а поехать на дачу или куда-то заработать денег».
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» заявил, что 12% населения в России находятся за чертой бедности. Он назвал бедность «позором России» и не исключил «социального взрыва», если число бедных продолжит расти.
Дмитрий Булыкин объявил о выдвижении кандидатом в Мосгордуму в 43 округе (районы Хамовники, Пресня и Арбат). В этом же округе выдвинулись экс-депутат Госдумы и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Федермессер впоследствии сняла свою кандидатуру.