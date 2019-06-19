Представлен новый главный тренер сборной Испании

Помощник главного тренера сборной Испании Роберт Морено возглавил национальную команду после ухода со своего поста Луиса Энрике , сообщает "Советский спорт".

Об этом сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции.

Морено работал ассистентом Луиса Энрике также в "Роме", "Сельте" и "Барселоне".

После четырех туров отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы F. В активе команды 12 очков.