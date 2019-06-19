Помощник главного тренера сборной Испании Роберт Морено возглавил национальную команду после ухода со своего поста Луиса Энрике, сообщает "Советский спорт".
Об этом сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции.
Морено работал ассистентом Луиса Энрике также в "Роме", "Сельте" и "Барселоне".
После четырех туров отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы F. В активе команды 12 очков.
Ранее нападающий санкт-петербургского "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России.