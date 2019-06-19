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Сёмин объявил, что Тарасов покинет «Локомотив» 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов покинет клуб этим летом.
«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду», — цитирует специалиста ТАСС.
При этом он отметил, что клуб должен поблагодарить Тарасова за вклад в успехи команды.
«Он молодец, я его уважаю как профессионала», — добавил Сёмин.
Тарасов выступал за «Локомотив» с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.
Ранее Сёмин заявил, что новобранец команды Серкейра Мурило будет тренироваться с молодёжным составом «Локомотива».
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