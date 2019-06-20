Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак готов расстаться с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Что касается желающих его (Барриоса) приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб», — заявил Семак, добавив, что готов расстаться с игроком в летнее трансферное окно.
Барриос перешел в «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Хавбек отыграл 14 матчей, забив один гол и отдав результативную передачу.