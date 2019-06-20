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Семак готов расстаться с Барриосом 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: News.ru
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает возможным расставание с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом в летнее трансферное окно.
Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Барриос перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В прошедшем сезоне хавбек сыграл 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Футбол , Сергей Семак , Зенит
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