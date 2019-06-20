Семак готов расстаться с Барриосом

Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Барриос перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В прошедшем сезоне хавбек сыграл 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Азмун рассказал о желании завязать с футболом, писал News.ru.