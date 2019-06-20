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Форвард «Зенита» рассказал о желании бросить футбол 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вспомнил, как однажды решил бросить футбол, передает "Советский спорт".
Это произошло, когда он еще был подростком.
"В 12 лет меня вызывали в сборную Ирана по футболу, но затем меня списали. Не включили в список и сказали: "Финиш". Я спросил: "Как так? Ведь я забиваю очень много голов". Но меня не взяли в команду. Не знаю, что мне нужно ответить на этот вопрос, но они могли включить меня в список. Не знаю, почему они так сделали. Я уверен, что был очень хорош в то время, правда.
Возможно, я не нравился тренеру или у него были проблемы с моим отцом, не знаю. В общем, я решил, что больше не хочу играть в футбол, буду играть в волейбол", — рассказал Азмун.
Форвард перешел в "Зенит" из казанского "Рубина".
Ранее сообщалось, что Семак поделился мнением о расширении РПЛ.
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