Форвард «Зенита» рассказал о желании бросить футбол

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вспомнил, как однажды решил бросить футбол, передает "Советский спорт".

Это произошло, когда он еще был подростком.

"В 12 лет меня вызывали в сборную Ирана по футболу, но затем меня списали. Не включили в список и сказали: "Финиш". Я спросил: "Как так? Ведь я забиваю очень много голов". Но меня не взяли в команду. Не знаю, что мне нужно ответить на этот вопрос, но они могли включить меня в список. Не знаю, почему они так сделали. Я уверен, что был очень хорош в то время, правда.

Возможно, я не нравился тренеру или у него были проблемы с моим отцом, не знаю. В общем, я решил, что больше не хочу играть в футбол, буду играть в волейбол", — рассказал Азмун.

Ранее сообщалось, что Семак поделился мнением о расширении РПЛ.