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Аргентина может не выйти из группы на Кубке Америки по футболу 

News.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сборная Аргентины в матче второго тура Кубка Америки по футболу сыграла вничью с Парагваем. Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе парагвайцев голом отметился полузащитник Ричард Санчес (37-я минута), у аргентинцев счёт сравнял Месси, реализовав пенальти на 58-й минуте.
Таким образом, Аргентина набрала одно очко после двух матчей и рискует не выйти из группы. В активе Парагвая два очка. В следующем туре, 23 июня, Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай с Колумбией.
Ранее сообщалось, что судья отменил три гола сборной Бразилии в матче с Венесуэлой, писал News.ru.
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