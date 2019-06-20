Аргентина может не выйти из группы на Кубке Америки по футболу

Сборная Аргентины в матче второго тура Кубка Америки по футболу сыграла вничью с Парагваем. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе парагвайцев голом отметился полузащитник Ричард Санчес (37-я минута), у аргентинцев счёт сравнял Месси, реализовав пенальти на 58-й минуте.

Таким образом, Аргентина набрала одно очко после двух матчей и рискует не выйти из группы. В активе Парагвая два очка. В следующем туре, 23 июня, Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай с Колумбией.

Ранее сообщалось, что судья отменил три гола сборной Бразилии в матче с Венесуэлой, писал News.ru.