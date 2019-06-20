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Слуцкий рассказал о своем сыне-рэпере 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.ru
Экс-тренер сборной России, а ныне тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об увлечениях его сына, передает "Спорт-экспресс".
По словам 48-летнего специалиста, он не старался не давить на своего сына. Слуцкий заявил, что как отец он должен открыть перед своим ребенком все доступные ему пути, из которых он сам и выберет нужный.
"Наш мир изменился и классические представления о воспитании уже не работают. Так что он сам выбирает, а я его поддерживаю в любом начинании. Для меня он нормально учится и соответствует представлениям о морально-этических нормах человека", — заявил тренер.
Сын Слуцкого увлекается реп-культурой и сам называет себя репером. Однако наставник нидерландского клуба уверен, что не будет пользоваться своими знакомствами и сводить сына с кем-либо, например, с Бастой.
"Честно говоря, я плохо разбираюсь в рэпе. Так что я без понятия, какого он уровня репер и будет ли им вообще. В данный момент у него, как у 14-летнего юноши, максимально завышенные ожидания. Подросток мечтает покорить мир. Безусловно, меня бы насторожило, если бы не было таких масштабных мечтаний. Свою музыку он публикует в соцсетях. Парень крайне увлечен, но что из этого увлечения получится, не знаю. Никогда не буду просить кого-либо, условно Басту, болельщика ЦСКА, чтобы он посмотрел и оценил", — сказал Слуцкий.
Ранее Слуцкий рассказал о том, какие у него есть мечты, связанные с карьерой.
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Футбол , Леонид Слуцкий
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