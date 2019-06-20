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Федун признался, что не хотел назначать Аленичева на пост главного тренера «Спартака» 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о назначении Дмитрия Аленичева главным тренером команды в 2015 году.
«Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали», — приводит слова владельца красно-белых «Чемпионат».
По его словам, он тогда склонялся к кандидатурам Курбана Бердыева и Виктора Гончаренко, в то время как Аленичев даже не рассматривался.
«Мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет», — добавил Федун.
Ранее Федун объяснил решение уволить Массимо Карреру из «Спартака».
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