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Источник: Семин недоволен покупкой Мурило: он просил Еременко 

Спорт-Экспресс + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин недоволен решением руководства подписать защитника Серкейру Мурило, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Специалист настаивал на подписании контракта с полузащитником "Ростова" Романом Еременко.
Экс-хавбек сборной Финляндии мог уйти летом из "Ростова" на правах свободного агента, но его агент требовал 2 миллиона евро за свои услуги плюс столько же — годовой оклад самого Еременко.
Совет директоров "Локо" был против подписания возрастного футболиста за такие деньги, Семин же настаивал на усилении под Лигу чемпионов. В результате Еременко продлил контракт с "Ростовом" на 4 сезона.
Ранее стало известно, что Мурило не едет на сбор основной команды и будет пока тренироваться с молодежкой или второй командой "Локо" — "Казанкой". Как утверждает источник, Семин заявил, что даже не будет смотреть на него, пока не получит на игрока характеристику от тренеров дубля.
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Футбол , Роман Еременко , Юрий Семин
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