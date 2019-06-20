Дзюба выругался во время прямой линии с президентом

Сардаров, не дожидаясь ответа главы государства на вопрос о суверенном интернете, пригласил президента «на самую вкусную шаурму в Москве».

В этот момент режиссёр трансляции показал реакцию на приглашение футболиста Артёма Дзюбы, высказывание которого можно прочитать по губам.

«Ну, п**, *** (цензурный аналог — "Ну, капец, блин" — прим. ред.)», — сказал спортсмен и покачал головой.

кадр из трансляции/ НТВ

Сардаров попросил разъяснить президента закон о суверенном интернете, который выглядит «будто мы хотим оградиться от остального мира». Путин похвалил блогера за то, что он отрекламировал свой ресторан и отметил, что закон в первую очередь «призван обеспечить суверенность нашего сегмента интернета».