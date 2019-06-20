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Дзюба выругался во время прямой линии с президентом 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на обращение блогера Амирана Сардарова, который во время прямой линии президента России пригласил Владимира Путина «на шаурму». Спортсмен цензурных слов подобрать не смог.
Сардаров, не дожидаясь ответа главы государства на вопрос о суверенном интернете, пригласил президента «на самую вкусную шаурму в Москве».
В этот момент режиссёр трансляции показал реакцию на приглашение футболиста Артёма Дзюбы, высказывание которого можно прочитать по губам.
«Ну, п**, *** (цензурный аналог — "Ну, капец, блин" — прим. ред.)», — сказал спортсмен и покачал головой.
кадр из трансляции/ НТВ
Сардаров попросил разъяснить президента закон о суверенном интернете, который выглядит «будто мы хотим оградиться от остального мира». Путин похвалил блогера за то, что он отрекламировал свой ресторан и отметил, что закон в первую очередь «призван обеспечить суверенность нашего сегмента интернета».
Комментарии
Футбол , Амиран Сардаров , Артем Дзюба , Владимир Путин , НТВ
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