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СМИ: «Спартак» интересуется футболистом сборной Португалии 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Португалии и немецкого «РБ Лейпциг» Арминду Брумы.
Об этом сообщает Fussballtransfers.
По информации издания, «Спартак» хочет заполучить игрока в летнее трансферное окно. Хавбеком также интересуются «Порту» и ПСВ.
В минувшем сезоне Брума сыграл 14 матчей в немецкой Бундеслиге, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Кроме того, в активе Брумы четыре матча за сборную Португалии.
Ранее Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак».
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Футбол , Спартак
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