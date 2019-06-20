СМИ: «Спартак» интересуется футболистом сборной Португалии

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Португалии и немецкого «РБ Лейпциг» Арминду Брумы.

Об этом сообщает Fussballtransfers.

По информации издания, «Спартак» хочет заполучить игрока в летнее трансферное окно. Хавбеком также интересуются «Порту» и ПСВ.

В минувшем сезоне Брума сыграл 14 матчей в немецкой Бундеслиге, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Кроме того, в активе Брумы четыре матча за сборную Португалии.

Ранее Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак».