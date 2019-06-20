Дан старт работе Международной академии для тренеров детских футбольных команд

В рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" состоялся запуск Международной Академии для тренеров.

Мультиязычная обучающая онлайн-платформа начала работу 20 июня.

Международная Академия "Футбола для дружбы" — это бесплатный онлайн-курс с набором практических занятий, направленный на повышение квалификации тренеров футбольных секций и юношеских команд, а также учителей физкультуры.

В создании курса участвовали глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, менеджер ФК "Дели Динамос" Джозеф Гомбау, директор российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин , менеджер по техническому развитию и социальной ответственности национальной сборной Бразилии Диого Нетто, координатор женского футбольного клуба Alkmaar (Нидерланды) Жерард Тиммерс, футболисты ФК "Зенит" и ФК "Шальке 04", представители футбольных федераций разных стран и многие другие.

"Программа выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее",