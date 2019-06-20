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Адвокатам не дали встретиться с Кокориным в СИЗО 

Газета.Ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что защита не смогла обсудить с футболистом дальнейшие действия и жалобу в кассационную инстанцию.
"Сегодня пришли к Саше, но Сашу нам не вывели, потому что его повезли на обследование. Несмотря на то, что он просил о встрече, его повезли на обследование. Хотя в предыдущие месяцы не возили", — цитирует Стукалову РИА "Новости".
Адвокат отметила, что игрока так и не привезли до того времени, когда возможно посещение в СИЗО.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1,5 годам колонии общего режима по делу о двух потасовках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года. Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили по 1 году и пять месяцев колонии общего режимы. 13 июня Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор.
Ранее Кокорин просил направить его в одну колонию с братом.
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Футбол , Павел Мамаев , Татьяна Стукалова , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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