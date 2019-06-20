«Спартак» готов заплатить €15 млн за трансфер португальского игрока

Агент полузащитника "Лейпцига" Арминду Брумы Катио Бальде заявил, что московский "Спартак" готов заплатить за трансфер футболиста €15 млн, передает "Советский спорт".

"Брума выставлен на трансфер, "Лейпциг" просит за него € 15 млн "Спартак" и ПСВ из Эйндховена уже сделали предложения на соответствующую сумму", — цитирует Бальде Record.

Агент отметил, что на футболиста претендует "Порту", однако они предложили за Бруму €10 млн "Игрок хотел бы вернуться в Португалию и выступать за "Порту", но он открыт для всех предложений и готов сменить команду, так как больше не хочет играть за "РБ Лейпциг", добавил Бальде.

Брума перешел в немецкий клуб из стамбульского "Галатасарая" в 2017 году за €15 млн В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Германии, в которых забил один мяч и отдал одну передачу.

Ранее сообщалось, что "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику сборной Португалии.