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Ерохин получил травму в контрольном матче «Зенита» с «Ваккером» 

RT на русском + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин, получил повреждение в контрольном матче с австрийским «Ваккером» на тренировочном сборе команды
По слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которые предаёт пресс-служба клуба, 29-летний хавбек получил сильное рассечение над правым глазом, и ему предстоит наложить швы.
Он также выразил надежду что данное повреждение не окажется слишком серьёзным.
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
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