Ерохин получил травму в контрольном матче «Зенита» с «Ваккером»

По слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака , которые предаёт пресс-служба клуба, 29-летний хавбек получил сильное рассечение над правым глазом, и ему предстоит наложить швы.

Он также выразил надежду что данное повреждение не окажется слишком серьёзным.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче