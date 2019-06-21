Полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин, получил повреждение в контрольном матче с австрийским «Ваккером» на тренировочном сборе команды
По слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которые предаёт пресс-служба клуба, 29-летний хавбек получил сильное рассечение над правым глазом, и ему предстоит наложить швы.
Он также выразил надежду что данное повреждение не окажется слишком серьёзным.
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче