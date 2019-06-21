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Чемпион мира и Европы ушел из футбола 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес в своем Twitter-аккаунте объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист является чемпионом мира и Европы по футболу в составе сборной Испании.
«Я хочу сообщить кое-что важное. После потрясающих 18 лет пришло время завершить карьеру», — написал Торрес. 23 июня он проведет пресс-конференцию, на которой объяснит причины своего решения.
Испанец выступает за «Саган Тосу» с лета 2018 года. В чемпионате Японии он провел семь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Торрес известен по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и сборную Испании.
За свою карьеру он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе «Челси», дважды выигрывал Лигу Европы с «Атлетико». В составе сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира-2010, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.
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