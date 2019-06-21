Чемпион мира и Европы ушел из футбола

Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес в своем Twitter-аккаунте объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист является чемпионом мира и Европы по футболу в составе сборной Испании.

«Я хочу сообщить кое-что важное. После потрясающих 18 лет пришло время завершить карьеру», — написал Торрес. 23 июня он проведет пресс-конференцию, на которой объяснит причины своего решения.

Испанец выступает за «Саган Тосу» с лета 2018 года. В чемпионате Японии он провел семь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Торрес известен по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и сборную Испании.

За свою карьеру он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе «Челси», дважды выигрывал Лигу Европы с «Атлетико». В составе сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира-2010, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.