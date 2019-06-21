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Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог 

Спорт РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Футболист Александр Кокорин пройдет обследование у травматолога перед тем, как отправиться в колонию, где и будет проводиться дальнейшее лечение, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
У Кокорина давно проблемы с коленом, и нахождение в местах заключения, по заявлениям врача ФК "Зенит", грозит ему потерей работоспособности.
"Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть №77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры", — заявила Потяева.
Как заявлял глава УФСИН по Москве Сергей Мороз, Кокорин, Павле Мамаев и два других фигуранта этого громкого дела будут сидеть в одной из колоний недалеко от Москвы. Кокорин при этом попросил, чтобы они с младшим братом Кириллом содержались в одном месте.
За две драки в центре Москвы Кокорин с братом, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины).
В минувшем октябре компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
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Комментарии
Футбол , Татьяна Потяева , Сергей Гайсин , Сергей Мороз , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , ФСИН , РИА Новости
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