Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог

Футболист Александр Кокорин пройдет обследование у травматолога перед тем, как отправиться в колонию, где и будет проводиться дальнейшее лечение, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

У Кокорина давно проблемы с коленом, и нахождение в местах заключения, по заявлениям врача ФК "Зенит", грозит ему потерей работоспособности.

"Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть №77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры", — заявила Потяева.

Как заявлял глава УФСИН по Москве Сергей Мороз , Кокорин, Павле Мамаев и два других фигуранта этого громкого дела будут сидеть в одной из колоний недалеко от Москвы. Кокорин при этом попросил, чтобы они с младшим братом Кириллом содержались в одном месте.

За две драки в центре Москвы Кокорин с братом, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины).