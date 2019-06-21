Кокорина покажут травматологу 

Александр Кокорин перед отправкой в колонию пройдет обследование у травматолога, рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии», — приводит РИА «Новости» слова омбудсмена.
В настоящее время готовятся медицинские документы, чтобы в колонии могли проводить Кокорину необходимые процедуры, добавила Потяева.
Ранее глава УФСИН по Москве Сергей Мороз рассказал, что все братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий будут отбывать заключение в одной колонии недалеко от Москвы.
13 июня Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.