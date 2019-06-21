Кокорина покажут травматологу

«Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу… Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии», — приводит РИА «Новости» слова омбудсмена.

В настоящее время готовятся медицинские документы, чтобы в колонии могли проводить Кокорину необходимые процедуры, добавила Потяева.