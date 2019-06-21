«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке бразильского защитника Ренана Лоди, выступающего за «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше. Теперь переговоры возобновились, и российский клуб согласен гарантированно перечислить «Атлетико Паранаэнсе» 21 миллион евро.

Бразильские футбольные агенты считают, что сделка будет завершена в ближайшее время. Сам Лоди согласовал личный контракт с «Зенитом».

21-летний защитник — воспитанник «Атлетико Паранаэнсе». Он дебютировал за основную команду в 2016 году. Портал Transfermarkt.com оценивает его в четыре миллиона евро.

«Зенит» в сезоне-2018/2019 стал чемпионом России.