«Вечер в хату»: Кокорину и Мамаеву дали практичный совет 

Колония общего режима почти не отличается от СИЗО, заявил председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин, комментируя предстоящее этапирование в колонию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Колония общего режима от СИЗО особо ничем не отличается. Прежде рассказами про блатных пугали — теперь это все ерунда. В колониях сидят такие же люди», — сказал Смагин РИА «Новости».
Смагин предположил, что у Кокорина и Мамаева в колонии будет «группа поддержки» из числа болельщиков их команд. При этом адвокат отметил, что футболисты «тоже не простаки, за себя постоять смогут».
«А вообще таких беспредельных лагерей в России практически нет. Может, где-нибудь в Иркутской области остались…» — добавил Смагин.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут этапированы в колонию в ближайшие две недели.