«Вечер в хату»: Кокорину и Мамаеву дали практичный совет

«Колония общего режима от СИЗО особо ничем не отличается. Прежде рассказами про блатных пугали — теперь это все ерунда. В колониях сидят такие же люди», — сказал Смагин РИА «Новости».

Смагин предположил, что у Кокорина и Мамаева в колонии будет «группа поддержки» из числа болельщиков их команд. При этом адвокат отметил, что футболисты «тоже не простаки, за себя постоять смогут».