Роналду высказался о победе в Лиге наций

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе команды в Лиге наций, передает "Советский спорт".

В финале турнира Португалия обыграла команду Голландии со счетом 1:0. В этой встрече Роналду отличиться не смог.

"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" — написал футболист в инстаграме.

Стоит отметить, что Роналду оформил хет-трик в полуфинальном матче Лиги наций против Швейцарии (3:0).

Ранее новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что хочет помочь Роналду побить новые рекорды.