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Роналду высказался о победе в Лиге наций 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе команды в Лиге наций, передает "Советский спорт".
В финале турнира Португалия обыграла команду Голландии со счетом 1:0. В этой встрече Роналду отличиться не смог.
"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" — написал футболист в инстаграме.
Стоит отметить, что Роналду оформил хет-трик в полуфинальном матче Лиги наций против Швейцарии (3:0).
Ранее новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что хочет помочь Роналду побить новые рекорды.
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Футбол , Криштиану Роналду , Советский спорт
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