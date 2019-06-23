Почему затянулся переход Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию»

«Валенсия» и «Вильярреал» примут решение относительно трансфера Дениса Черышева в начале августа. Об этом заявил отец футболиста, который рассказал, что травмированный полузащитник сборной России продолжает активное восстановление. В то же время испанские СМИ утверждают, что серьёзное повреждение футболиста стало одной из причин отказа «Валенсии» от досрочного выкупа прав на игрока.

Дальнейшая судьба российского полузащитника Дениса Черышева волнует не только поклонников отечественной сборной, но и фанатов «Валенсии» и «Вильярреала». Арендное соглашение футболиста заканчивается 30 июня, однако конкретных предложений от «летучих мышей» футболист до сих пор не получил.

На сегодняшний день контракт хавбека находится на согласовании двух испанских клубов, при этом ни один из них не принял окончательного решения относительно дальнейшей судьбы игрока. Более того «Валенсия», цвета которой Черышев успешно защищал в прошлом сезоне (на счету футболиста сборной России четыре гола и пять результативных передач во всех турнирах), не активировала оговоренную по контракту опцию выкупа прав на футболиста.

Травма

Одной из главных причин неуверенности со стороны руководства «Валенсии» эксперты называют травму Черышева. 21 апреля в первом тайме матча 33-го тура испанской Примеры с «Бетисом» российский полузащитник получил серьёзное повреждение правой ноги.

Травма связки колена и большеберцовой кости вынудила футболиста досрочно закончить сезон и приступить к длительному этапу восстановления, которое продолжается и по сей день. Во многом именно от его успешного завершения зависит окончательное решение со стороны «Валенсии».

При этом стоит отметить, что до вышеупомянутого эпизода тренерский штаб и функционеры клуба склонялись к варианту с досрочным выкупом всех прав на арендованного игрока, однако после получения Черышевым травмы риторика изменилась. В частности, о будущем своего игрока высказывался главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль.

«Останется ли с нами Черышев? Теперь я не могу этого сказать, отвечу утвердительно только в тот момент, когда буду чётко знать все нюансы. Но, так или иначе, нам очень грустно, потому что мы потеряли важного игрока, который провёл отличный сезон», — цитирует Тораля Plaza Deportiva.

Другим фактором затянувшихся переговоров стала трансферная цена полузащитника сборной России. По данным испанских СМИ, «Валенсию» не устраивает сумма, которую затребовал нынешний клуб Черышева.

Конкуренция Местные журналисты, ссылаясь на собственные источники в команде, утверждают, что за переход хавбека «Вильярреал» планирует выручить €7-8 млн Ровно столько, сколько клуб потратил в 2017-м, приобретая Черышева у мадридского «Реала» . Однако функционеры «Валенсии» платить названную сумму пока не готовы и рассчитывают снизить её до €5-6 млн

В качестве ещё одной причины затянувшихся переговоров по переходу Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию» испанские эксперты называют высокую конкуренцию.

«Летучие мыши» в нынешнем межсезонье ограничены в финансовых возможностях и вынуждены точечно выбирать исполнителей на дефицитные позиции. Так, усилить левый край полузащиты «Валенсия» помимо российского хавбека планирует и полузащитником «Барселоны» Денисом Суаресом

Ситуация 25-летнего испанца во многом схожа с историей Черышева — футболист в зимнее трансферное окно был отдан в аренду до конца сезона в лондонский «Арсенал» и пока не определился, где начнёт новый футбольный год.

Стоит отметить, что сам Суарес активно реагирует на все новости относительно своего будущего. В частности, в воскресенье, 23 июня, хавбек прокомментировал новость издания Mundo Deportivo о том, что «Валенсия» предлагает ему пойти на существенное понижение зарплаты.

«Я и не слышал об этом», — написал футболист в Twitter, опубликовав ссылку на заметку.

Что будет дальше?

Несмотря на отсутствие окончательного решения по трансферу, Черышев сохраняет позитивный настрой и активно готовится к новому сезону. Об этом журналистам рассказал отец игрока, главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев

«Настроение у него шикарное. Наконец оставил костыли и потихоньку начинает приступать к следующему этапу восстановления. Думаю, уже на этой неделе попробует начать тренировки со специалистом по физподготовке. Денис больше всего хочет скорее начать играть и радовать болельщиков, так что желания у него хоть отбавляй!», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

При этом Черышев-старший не стал отрицать факта непростых многосторонних переговоров между клубами и назвал приблизительные сроки разрешения ситуации.