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Футболист нокаутировал судью и получил тюремный срок 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Футболист-любитель Аарон Пол Уик из британского Кингc Линн получил тюремный срок за атаку на судью во время матча. Об этом сообщает Lynn News.
Британец проведет за решеткой ближайшие 20 месяцев. В местной футбольной ассоциации рассчитывают, что пример Уика станет предупреждением для остальных спортсменов.
Инцидент произошел в сентябре 2018 года во время матча между «Хорсфорд Юнайтед» и «Фелтуелл Юнайтед». Уик, защищавший ворота «Хорсфорда» напал на рефери встречи Карла Смита. Судья потерял сознание от удара футболиста.
В апреле стало известно, что британский футболист-любитель Ли Тэйлор был осужден за нападение на группу болельщиков после матча. Он въехал в подростков на своем BMW. 36-летний Тэйлор получил 10 лет тюрьмы.
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