Футболист нокаутировал судью и получил тюремный срок

Футболист-любитель Аарон Пол Уик из британского Кингc Линн получил тюремный срок за атаку на судью во время матча. Об этом сообщает Lynn News.

Британец проведет за решеткой ближайшие 20 месяцев. В местной футбольной ассоциации рассчитывают, что пример Уика станет предупреждением для остальных спортсменов.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года во время матча между «Хорсфорд Юнайтед» и «Фелтуелл Юнайтед». Уик, защищавший ворота «Хорсфорда» напал на рефери встречи Карла Смита. Судья потерял сознание от удара футболиста.

В апреле стало известно, что британский футболист-любитель Ли Тэйлор был осужден за нападение на группу болельщиков после матча. Он въехал в подростков на своем BMW. 36-летний Тэйлор получил 10 лет тюрьмы.