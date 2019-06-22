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«Реал» возьмется за женщин 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Мадридский «Реал» создаст женскую футбольную команду, сообщает El Mundo.
На следующей неделе состоится слияние «Реала» с клубом «Тэйкон», который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в высший дивизион чемпионата Испании. Сделка оценивается в 300 тысяч евро. «Сливочные» займут место «Тэйкона» в женском первенстве страны и начнут выступление в следующем сезоне.
Отмечается, что большинство футболисток «Тэйкона» сохранят места в команде. «Реал» также намерен перекупить ведущих игроков других клубов. На данный момент в женском чемпионате выступают 16 команд, среди которых «Барселона», «Атлетико», «Валенсия», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Эспаньол», «Бетис» и «Леванте».
«Реал» существует с 1902 года. Мадридцы впервые в истории создадут женскую команду.
До 1970-х футбол рассматривался как мужской вид спорта, но затем произошло признание женского футбола. Первый чемпионат мира по футболу среди женщин прошел в 1991 году.
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Футбол , Реал
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