Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую

#CopaAmerica



¡GOOOOOOOL! Tras un error de Gallese Firmino aprovecha de poner el segundo del partido.



Perú 🇵🇪 0-2 🇧🇷 Brasil



⏱ Min. 20.



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Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/v3w8OpQsVn— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 22 июня 2019 г. Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил гол вслепую в матче третьего тура Кубка Америки против национальной команды Перу. Видео появилось в Twitter-аккаунте Deportes Canal 4.

На 19-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу бразильцев вратарь перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, но вместо этого попал в Фирмино. От нападающего мяч отлетел в штангу, после чего Фирмино принял его, обыграл вратаря и забил гол. Перед ударом бразилец отвернулся от мяча и отличился голом вслепую.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Бразилии.