Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую 

Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил гол вслепую в матче третьего тура Кубка Америки против национальной команды Перу. Видео появилось в Twitter-аккаунте Deportes Canal 4.
#CopaAmerica
¡GOOOOOOOL! Tras un error de Gallese Firmino aprovecha de poner el segundo del partido.
Perú 🇵🇪 0-2 🇧🇷 Brasil
⏱ Min. 20.
EN VIVO
Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/v3w8OpQsVn— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 22 июня 2019 г.
На 19-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу бразильцев вратарь перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, но вместо этого попал в Фирмино. От нападающего мяч отлетел в штангу, после чего Фирмино принял его, обыграл вратаря и забил гол. Перед ударом бразилец отвернулся от мяча и отличился голом вслепую.
Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Бразилии.